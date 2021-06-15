Son dakika haberleri | Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Son dakika haberleri | Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberleri | Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi, sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla 14 Haziran'da ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği parçaları, tabanca, el yapımı patlayıcı düzenekli el telsizi, büyük telsiz, bir miktar fişek ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.???????

Son dakika haberleri | Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberleri | Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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