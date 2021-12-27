Son dakika haberleri: Van'da terör operasyonlarında bir haftada 24 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Van'da terör operasyonlarında bir haftada 24 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Van'da terör operasyonlarında bir haftada 24 şüpheli yakalandı
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 24 zanlı gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 24 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla 20-26 Aralık tarihlerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda FETÖ/PDY üyesi 2, terör örgütü PKK/KCK mensubu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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