Son dakika haberleri: Van'da terör operasyonlarında bir haftada 24 şüpheli yakalandı
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 24 zanlı gözaltına alındı.
VAN (AA) - Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 24 zanlı gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla 20-26 Aralık tarihlerinde operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda FETÖ/PDY üyesi 2, terör örgütü PKK/KCK mensubu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
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