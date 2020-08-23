Son dakika haberleri... Van'da sel zarara yol açtı
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Son dakika haberleri... Van'da sel zarara yol açtı

Gelen son dakika haberlerine göre Van'da sel zarara yol açtıVAN merkez ve bazı ilçelerinde dün gece aniden bastıran yağmur, sele neden oldu.

23.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:19

Van'da sel zarara yol açtı

VAN merkez ve bazı ilçelerinde dün gece aniden bastıran yağmur, sele neden oldu. Ekili tarım arazilerinin de zarar gördüğü selde birçok ev ve ahır su altında kalırken, onlarca küçükbaş ve kümes hayvanı öldü. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, hasarın en çok olduğu iki mahallede sürdürülen çalışmaları inceledi.

Van merkez ve bazı ilçelerinde, dün gece anide bastıran yağmur, sele neden oldu. Tuşba, İpekyolu, Edremit, Özalp ve Saray ilçelerinde su baskınlarına neden olan selden dolayı, birçok ev ve hayvan ahırı hasar gördu. Sel nedeniyle onlarca küçükbaş ve kümes hayvanları da öldü. Büyükşehir, ilçe belediyeleri, DSİ ve VASKİ ekipleri su baskınlarının olduğu mahalellerde çalışma başlattı. Evlerde mahsur kalan bazı vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, selin vurduğu ilçeye bağlı Yalı ve Buzhane Mahalleleri'nde incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaymakam Aslan, belediye, VASKİ ve DSİ'nin gerekli çalışmaları başlattığını ve en kısa sürede sıkıntının giderileceğini söyledi. Selin özellikle Yalı ve Buzhane mahallelerinde hasara yol açtığını dile getiren Aslan, "Biz de vatandaşlarımızı ziyaret edelim, yaşanan olumsuzluğu yerinde görelim, hasar tespitinde bulunalım diye mahallelerimizi ziyaret ettik. Belediyemiz, çevre koruma ekiplerimiz, VASKİ ve DSİ elinden gelen çalışmaları yapıyor. En kısa sürede bu sıkıntılı durumun üstesinden geleceğiz. Şu anda ilgili birimler tarafından hasar tespiti çalışmaları yapılıyor. Yağıştan dolayı zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en kısa sürede gidereceğiz" dedi.

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Son dakika haberleri... Van'da sel zarara yol açtı

Kaynak: DHA

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