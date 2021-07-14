Son dakika haberleri! Van'da sel sularına kapılan 50 küçükbaş hayvan telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Van'da sel sularına kapılan 50 küçükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberleri! Van'da sel sularına kapılan 50 küçükbaş hayvan telef oldu
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Van'ın Özalp ilçesinde sel sularına kapılan 50 küçükbaş hayvan telef oldu.

Van'ın Özalp ilçesinde sel sularına kapılan 50 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Eğlibelen Mahallesi'nde etkili olan sağanak ve dolu sele yol açtı.

Söz konusu mahallede sel sularına kapılan 50 küçükbaş hayvan telef oldu, yaklaşık 3 bin bağ ot da zarar gördü.

İlçede bazı menfezlerin kapanması dolayısıyla yollarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri kapanan menfezleri temizleyerek yollarda biriken suları tahliye etti.

Eğribelen Mahallesi Muhtarı Erdoğan Öztan, AA muhabirine, aniden bastıran dolu ve sağanağın sele neden olduğunu söyledi.

Mahallede selden dolayı 5 evin bahçe duvarının hasar gördüğünü belirten Öztan, "Sağ olsun belediye ekiplerimiz yetişti, kepçeyle set oluşturarak ve menfezleri açarak sel sularının boşalmasını sağladı. Belediye ekiplerimiz, evleri su basmasını önledi. Kendilerine bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

Son dakika! Edirne'de selde elektrik akımına kapılan genç futbolcu Azad, hayatını kaybetti
Son dakika! Edirne'de selde elektrik akımına kapılan genç futbolcu Azad, hayatını kaybetti
Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Afgan göçü' iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan "Afgan göçü" iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Vahap Seçer Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Petek Dinçöz Melisa Döngel Zeynep Bastık Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Metin Oktay Aykut Kocaman Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Van'da sel sularına kapılan 50 küçükbaş hayvan telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 20:29:57. #1.15#

title