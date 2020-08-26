Son dakika haberleri: Van'da PKK'ya ait 2 araç telsizi ile 1 silah üstü gece görüş dürbünü ele geçirildi Son dakika haberleri: Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 araç telsizi, 1 silah üstü gece görüş dürbünü, bir miktar patlayıcı madde ile örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 araç telsizi, 1 silah üstü gece görüş dürbünü, bir miktar patlayıcı madde ile örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında 26 Ağustos 2020 tarihinde operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon neticesinde; 2 araç telsizi, 1 silah üstü gece görüş dürbünü, bir miktar patlayıcı madde, bir miktar örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçiril" denildi. - VAN

Kaynak: İHA