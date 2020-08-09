Son dakika haberleri... Van'da PKK operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi
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Son dakika haberleri... Van'da PKK operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre VAN İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve uyuşturucu ticareti ile bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 10 kilo eroin, silah ve el bombası ele geçirildi.

Son dakika haberleri... Van'da PKK operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi
09.08.2020 11:49 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:53

VAN İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve uyuşturucu ticareti ile bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 10 kilo eroin, silah ve el bombası ele geçirildi. 

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve uyuşturucu ticareti ile bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında 09 Ağustos 2020 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde, 10 kilo eroin, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 M16 piyade tüfeği şarjörü, bir miktar AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. 


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Kaynak: DHA

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