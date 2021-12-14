Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu - Haberler
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Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu
AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ilçesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Erek Dağı bölgesine düzenlenen operasyonda, araziye gizlenmiş çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler imha edildi.

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

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AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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