Son dakika haberleri... Van'da MHP İl Başkanı Güngöralp'e ziyaret
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Son dakika haberleri... Van'da MHP İl Başkanı Güngöralp'e ziyaret

26.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:51
Son dakika haberleri... Van'da MHP İl Başkanı Güngöralp'e ziyaret

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp'i ziyaret etti.

Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp'i ziyaret etti.

Beraberindekilerle parti binasına gelen Kahraman, Güngöralp ve yönetimine görevlerinde başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güngöralp ise her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirterek, Kahraman'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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