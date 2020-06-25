Son dakika haberleri: Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem
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Son dakika haberleri: Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem

Gelen son dakika haberine göre Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde en fazla hasarın yaşandığı mahalleye çadır gönderildi.

Son dakika haberleri: Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem
25.06.2020 20:39 | Son Güncelleme: 25.06.2020 20:42

Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde en fazla hasarın yaşandığı mahalleye çadır gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, depremden etkilenen kırsal mahallelerde yaraların sarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Depremin ardından söz konusu mahallelerde incelemelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremden en çok etkilenen Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'ne çadır sevki yapılmıştır. Diğer mahallelerde de yapılacak ön hasar tespit çalışmaları sonrası geçici barınma için çadır dağıtımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca depremzede vatandaşlarımıza Kızılay tarafından bu akşam kumanya dağıtılacak, yarından itibaren ihtiyaç olan mahallelerde sıcak yemek dağıtımı yapılacaktır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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