Son dakika haberleri: Van'da koronavirüs denetimleri sürüyor
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Son dakika haberleri: Van'da koronavirüs denetimleri sürüyor

28.11.2020 11:09 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:13
Son dakika haberleri: Van'da koronavirüs denetimleri sürüyor

Son dakika gelişmesine göre VAN'ın Saray ve Gürpınar ilçelerinde polis, koronavirüs önlemleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.

VAN'ın Saray ve Gürpınar ilçelerinde polis, koronavirüs önlemleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Gürpınar İlçe Amirliği ve Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında denetim yaptı. Polis ekipleri, Saray ve Gürpınar ilçelerinde pazar yerleri ve toplu ulaşım araçlarını denetledi. Yapılan denetimlerde, vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik konularında uyarıldı.

Yetkililer, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbir kararlarının uygulanması ve vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini bildirdi.

 

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Son dakika haberleri: Van'da koronavirüs denetimleri sürüyor
Son dakika haberleri: Van'da koronavirüs denetimleri sürüyor
Son dakika haberleri: Van'da koronavirüs denetimleri sürüyor
Son dakika haberleri: Van'da koronavirüs denetimleri sürüyor
Son dakika haberleri: Van'da koronavirüs denetimleri sürüyor
Son dakika haberleri: Van'da koronavirüs denetimleri sürüyor
Son dakika haberleri: Van'da koronavirüs denetimleri sürüyor
Son dakika haberleri: Van'da koronavirüs denetimleri sürüyor
Son dakika haberleri: Van'da koronavirüs denetimleri sürüyor
Son dakika haberleri: Van'da koronavirüs denetimleri sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

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