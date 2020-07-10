Son dakika haberleri... Van'da kargo şubesinde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Son dakika haberleri... Van'da kargo şubesinde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

Son dakika güncel haberi... Van'da kargo şubesinde 3 kilo metamfetamin ele geçirildiVAN'da polisin bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda, 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.

10.07.2020 09:38 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:43

Van'da kargo şubesinde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

VAN'da polisin bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda, 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında merkez İpekyolu İlçesi'nde bulunan kargo şubesine operasyon düzenledi. Kargo şubesinde Narkotik madde arama köpeği 'Zeus' ile yapılan detaylı aramalarda bir valizin taban kısmı ile astarı arasına gizlenmiş 12 paket halinde 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu ile ilgili A.İ. ve B.B.B. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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Son dakika haberleri... Van'da kargo şubesinde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: DHA

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