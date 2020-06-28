Son dakika haberleri... Van'da kaçak göçmenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 41 yaralı
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Son dakika haberleri... Van'da kaçak göçmenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 41 yaralı

Gelen son dakika haberine göre VAN'da, kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs ile otomobil çarpıştı.

Son dakika haberleri... Van'da kaçak göçmenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 41 yaralı
28.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:03

VAN'da, kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 göçmen hayatını kaybederken, 41 kişi de yaralandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen 2 organizatör ise gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Muradiye ilçesinde meydana geldi. Yurda yasa dışı yollarda sokulan Pakistan ve Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmenin bulunduğu minibüs, Yumaklı Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün karşı yönden geldiği otomobille çarpıştı. Kazada 1 göçmen hayatını kaybederken, 41 göçmen de yaralandı. Yaralı göçmenler, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Van, Muradiye ve Erciş'teki devlet hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, organizatör olduğu belirtilen H.D. ve M.Y., cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. 


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Kaynak: DHA

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