Son dakika haberleri... Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
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Son dakika haberleri... Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

24.01.2021 20:11 | Son Güncelleme: 24.01.2021 20:14
Son dakika haberleri... Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

Son dakika haberleri... Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 2014'te terör örgütüne katılan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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