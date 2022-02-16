Son dakika! VAN'DA İŞ YERİ YANGINI 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

TUŞBA, VAN (DHA) - VAN'ın Tuşba ilçesinde, inşaat malzemesi satılan dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Erciş yolunda, Zafer Yurtsever'e ait inşaat malzemesi satılan dükkanda, saat 04.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye Büyükşehir, İpekyolu, Tuşba ve Edremit belediyelerinin itfaiye ekipleri, VASKİ ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 10 itfaiye aracı ile 2 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iş yeri ve içindeki malzemeler, hasar görürken, polis de inceleme başlattı.