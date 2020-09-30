Son dakika haberleri: Van'da iki köylünün helikopterden atıldığı iddiası
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Son dakika haberleri: Van'da iki köylünün helikopterden atıldığı iddiası

30.09.2020 22:41 | Son Güncelleme: 30.09.2020 22:44
Son dakika haberleri: Van'da iki köylünün helikopterden atıldığı iddiası

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yazıklar olsun! Israrla helikopter yalanını tekrar edip terör örgütünün dümen suyuna girenler.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yazıklar olsun! Israrla helikopter yalanını tekrar edip terör örgütünün dümen suyuna girenler... Hadi onlar kırmızı kategoriden bir bir eksilen teröristlerine ağladıkları için çarpıtıyorlar, peki size ne oluyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Twitter hesabından, Van'da iki köylünün helikopterden atıldığı iddialarına ilişkin paylaşımda bulunan Çataklı, şunları kaydetti:

"Yazıklar olsun! Israrla helikopter yalanını tekrar edip terör örgütünün dümen suyuna girenler... Hadi onlar kırmızı kategoriden bir bir eksilen teröristlerine ağladıkları için çarpıtıyorlar, peki size ne oluyor?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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