VAN'DA, HELİKOPTER DESTEKLİ KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 48 KİŞİ YAKALANDI
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VAN'DA, HELİKOPTER DESTEKLİ KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 48 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince helikopter destekli 3 adrese düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince helikopter destekli 3 adrese düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon anları helikopterden görüntülenirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesindeki 3 adreste kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine harete geçen polis ekipleri, helikopter destekli operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçıkçılığı yaptıkları belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. Baskın anları, helikopterden çekilen görüntülere de yansıdı. Yakalanan kaçak göçmenler işlemleri İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezine gönderilecek.

VAN'DA, HELİKOPTER DESTEKLİ KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 48 KİŞİ YAKALANDI
VAN'DA, HELİKOPTER DESTEKLİ KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 48 KİŞİ YAKALANDI
VAN'DA, HELİKOPTER DESTEKLİ KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 48 KİŞİ YAKALANDI
VAN'DA, HELİKOPTER DESTEKLİ KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 48 KİŞİ YAKALANDI
VAN'DA, HELİKOPTER DESTEKLİ KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 48 KİŞİ YAKALANDI
VAN'DA, HELİKOPTER DESTEKLİ KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 48 KİŞİ YAKALANDI
VAN'DA, HELİKOPTER DESTEKLİ KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 48 KİŞİ YAKALANDI
VAN'DA, HELİKOPTER DESTEKLİ KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 48 KİŞİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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VAN'DA, HELİKOPTER DESTEKLİ KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 48 KİŞİ YAKALANDI - Haberler
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