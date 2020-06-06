Son dakika haberleri: Van'da bisiklet lastiği içinde 3 kilo eroin ele geçirildi Son dakika haberlerine göre VAN'ın Gevaş İlçesi'nde jandarma ekiplerini yaptığı yol kontrollerinde, bisiklet lastiği içerisinde 3 kilo eroin ele geçirildi, şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.

VAN'ın Gevaş İlçesi'nde jandarma ekiplerini yaptığı yol kontrollerinde, bisiklet lastiği içerisinde 3 kilo eroin ele geçirildi, şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çalışmalar kapsamında, Gevaş'ın Balaban Yol Kontrol Noktasında şüpheli bir araçta arama yapıldı. Aramada bisiklet lastiği içerisine gizlenmiş 3 kilo eroin ele geçirildi. Şüpheli 1 kişi gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA