Son dakika haberleri: Van'da bisiklet lastiği içinde 3 kilo eroin ele geçirildi
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Son dakika haberleri: Van'da bisiklet lastiği içinde 3 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika haberlerine göre VAN'ın Gevaş İlçesi'nde jandarma ekiplerini yaptığı yol kontrollerinde, bisiklet lastiği içerisinde 3 kilo eroin ele geçirildi, şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Van'da bisiklet lastiği içinde 3 kilo eroin ele geçirildi
06.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:10

VAN'ın Gevaş İlçesi'nde jandarma ekiplerini yaptığı yol kontrollerinde, bisiklet lastiği içerisinde 3 kilo eroin ele geçirildi, şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çalışmalar kapsamında, Gevaş'ın Balaban Yol Kontrol Noktasında şüpheli bir araçta arama yapıldı. Aramada bisiklet lastiği içerisine gizlenmiş 3 kilo eroin ele geçirildi. Şüpheli 1 kişi gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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