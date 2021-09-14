Son dakika haberleri | Van'da barajlardaki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor - Haberler
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Son dakika haberleri | Van'da barajlardaki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Van'da barajlardaki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Son dakika haberine göre Van'da barajlarda balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Van'da barajlarda balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

İlçelerden Erciş'deki Koçköprü ile Muradiye'deki Sarımehmet barajlarında ölü balıkları gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ekipleri, bölgeye gelerek numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.

Ekipler, sudaki materyaller ile tatlı su kaynağının etrafında herhangi kirletici ve kimyevi madde olup olmadığını inceledi.

Tatlı su kaynağının farklı noktalarından alınan numuneler, üniversite laboratuvarında detaylı incelenecek.

Yerinde ölçülen parametre değerlerinde ise suyun balıklar için uygun olduğu, bakteriyel analizlerde herhangi olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Balıkların kesin ölüm nedeni laboratuvardaki incelemenin ardından belirlenecek.

Son dakika haberleri | Van'da barajlardaki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Son dakika haberleri | Van'da barajlardaki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Son dakika haberleri | Van'da barajlardaki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
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