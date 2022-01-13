Son dakika haberleri... Van'da aç kalan tilkiyi jandarma eliyle besledi - Haberler
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Son dakika haberleri... Van'da aç kalan tilkiyi jandarma eliyle besledi

Son dakika haberleri... Van'da aç kalan tilkiyi jandarma eliyle besledi
AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Van'ın Başkale ilçesinde aç kalan ve yerleşim yeri yakınına kadar inen tilkiyi jandarma ekipleri elleriyle besledi.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde aç kalan ve yerleşim yeri yakınına kadar inen tilkiyi jandarma ekipleri elleriyle besledi.

İlçenin 2 bin 400 rakımdaki Bebleşin Jandarma Trafik Kontrol Noktasında görevli ekipler, kara yolunda gezinen bir tilki fark etti.

Bir süre kontrol noktası yakınında yiyecek arayan hayvana, jandarma ekipleri ekmek verdi.

Uzun süre aç kaldığı için bitkin düştüğü gözlemlenen tilki, tekrar doğaya döndü.

Son dakika haberleri... Van'da aç kalan tilkiyi jandarma eliyle besledi

Son dakika haberleri... Van'da aç kalan tilkiyi jandarma eliyle besledi

Son dakika haberleri... Van'da aç kalan tilkiyi jandarma eliyle besledi

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AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri

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