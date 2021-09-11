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Son dakika haberi! VAN'DA 57 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 3 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre VAN'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde, jandarmanın yol kontrolü ve arazi taramasında 57 kaçak göçmen yakalanırken, 3 organizatör ise gözaltına alındı.

VAN'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde, jandarmanın yol kontrolü ve arazi taramasında 57 kaçak göçmen yakalanırken, 3 organizatör ise gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesi'ndeki arazide kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik korucuları ve iz takip köpekleri ile yapılan arazi taramasında, Pakistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. Ünseli Mahallesi'nde de şüphe üzerine durdurulan araçta, Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Erciş- Adilcevaz yolunda kontrol yapan jandarma ekipleri, tali yola girip, kaçmaya çalışan kamyonet sürücüsünü takibe aldı. Durdurulan kamyonetin kasasında, branda altında Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan kamyonet şoförü S.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakalanan kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Son dakika haberi! VAN'DA 57 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 3 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Son dakika haberi! VAN'DA 57 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 3 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Son dakika haberi! VAN'DA 57 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 3 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Son dakika haberi! VAN'DA 57 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 3 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Son dakika haberi! VAN'DA 57 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 3 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Son dakika haberi! VAN'DA 57 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 3 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Son dakika haberi! VAN'DA 57 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 3 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA
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