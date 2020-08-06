Son dakika haberleri: Van'da 15 kilogram eroin ele geçirildi
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Son dakika haberleri: Van'da 15 kilogram eroin ele geçirildi

Son dakika habere göre Van'da bir kamyonette 15 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Van'da 15 kilogram eroin ele geçirildi
06.08.2020 09:19 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:37

Van'da bir kamyonette 15 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesi Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Bozo"un da kullanıldığı aramada, kamyonette gizlenmiş 58 paket halinde 15 kilogram eroin bulundu.

Sürücü M.Y. ile araçta bulunan S.Ç. gözaltına alındı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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