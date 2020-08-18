Son dakika haberleri! VAN Baraj gölünde renk değişimi endişelendirdi
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Son dakika haberleri! VAN Baraj gölünde renk değişimi endişelendirdi

Son dakika gelişmesine göre Baraj gölünde renk değişimi endişelendirdiVAN'ın Erciş ilçesindeki Koçköprü Baraj Gölü yüzeyinin, kirliliği andıran yeşil tabakayla kaplanması, mahalle halkını tedirgin etti.

18.08.2020 15:56 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:07

Baraj gölünde renk değişimi endişelendirdi

VAN'ın Erciş ilçesindeki Koçköprü Baraj Gölü yüzeyinin, kirliliği andıran yeşil tabakayla kaplanması, mahalle halkını tedirgin etti. Koçköprü Mahallesi'nin muhtarı Yahya İnan, baraj gölü suyunu sulama, temizlik ve içme amaçlı kullandıklarını, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, araştırılmasını istedi.

Erciş ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan, bölgenin enerji ile sulama suyu ihtiyacının karşılandığı 65 milyon metreküp su kapasiteli Koçköprü Barajı'nın yüzeyinde, son günlerde oluşan renk değişimi, mahalleliyi korkuttu. 70 haneli Koçköprü Mahallesi başta olmak üzere Erciş ve birçok kırsal mahallenin sulama suyu ihtiyacının karşılandığı baraj gölünde su seviyesi düştü. Bunun yanı sıra kıyılarda ve baraj kapaklarının olduğu bölgelerde yeşil tabaka oluştu.

Koçköprü Mahallesi'nin muhtarı Yahya İnan, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi. Baraj gölü suyunu sadece sulama amaçlı değil zaman zaman temizlik ve içme amaçlı olarak da kullandıklarını belirten İnan, Kirliliği andıran bu görüntü bizleri korkuttu. Yetkililerin araştırmasını istiyoruz. Daha önce olmamıştı. Su seviyesi düşünce böyle bir durumla karşılaştık. En kısa zamanda bölge halkına da bilgi verilmeli dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABERBarış KULERCİŞ (Van), (DHA) -

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Son dakika haberleri! VAN Baraj gölünde renk değişimi endişelendirdi

Kaynak: DHA

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