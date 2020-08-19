Son dakika haberleri: Valilikten otobüs kullanan çocukla ilgili açıklama
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Son dakika haberleri: Valilikten otobüs kullanan çocukla ilgili açıklama

Gelen son dakika haberine göre Valilikten otobüs kullanan çocukla ilgili açıklama Adıyaman'da, 10 yaşındaki çocuğun yolcu otobüsü kullanması olayıyla alakalı Adıyaman Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

19.08.2020 16:40 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:51

Valilikten otobüs kullanan çocukla ilgili açıklama

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 10 yaşındaki çocuğun yolcu otobüsü kullanması olayıyla alakalı Adıyaman Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Otobüs firması ve otobüs kullanan çocuğun babası hakkında işlem yapıldığını belirten Adıyaman Valiliği, "19 Ağustos 2020 tarihinde Adıyaman'da, 9-10 yaşlarında bir çocuğun otobüs kullandığı görüntülerinin ulusal ve yerel medyada yayınlanması üzerine valiliğimizce yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, ilimiz merkezindeki Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü civarında iller arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü 2010 doğumlu M.E.Ö. isimli çocuğun kullandığı görülmüş ve Kabahatler Kanununun 11. maddesine istinaden sürücü yaşından küçük olduğu için herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. Ancak firmaya 2918 sayılı KTK' nın 36/3a maddesinden 2 bin 473,00 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Sürücü M.E.Ö.' nün babası R.Ö. isimli şahıs hakkında ise TCK 179/2. maddesi gereği adli tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika haberleri: Valilikten otobüs kullanan çocukla ilgili açıklama

Kaynak: İHA

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