Son dakika haberleri: Valilik açıkladı: "Son bir haftada 25 terör örgütü mensubu yakalandı"

Bir son dakika haberine göre Edirne Valiliği, illegal yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 25 terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Edirne Valiliği, illegal yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 25 terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 Mart'ta Edirne'de yapılan operasyonlarda yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 4 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubunun yakalandığı belirtilerek, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Enez ilçesinde de yapılan operasyonda yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan Y.S. ile G.S. isimli FETÖ silahlı terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Terör örgütlerine bir darbede jandarmadan

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonların yanı sıra Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yaptıkları operasyonlarla terör örgütlerine darbe vurmaya devam ediyor. 1 Mart'ta Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından İpsala ilçesi Kumlar rampası mevkiinde gece saat 21.30 sıralarında M.A.A ve A.C. isimli şahısların Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandığını da açıklayan Edirne Valiliği, şahısların çıkarıldıkları adli merciler tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandığına vurgu yaptı.

"Son bir haftada 25 terör örgütü mensubu yakalandı"

Edirne'de güvenlik güçlerince 26 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplam 25 terör örgütü üyesinin illegal yollardan yurtdışına çıkmak isterken yakalandığının altını çizen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son bir hafta içerisinde Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda 4'ü FETÖ/PDY ve 7'si PKK/KCK silahlı terör örgüt üyesi, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca 9 FETÖ/PDY silahlı terör örgüt üyesi ve Sınır Birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ise 4'ü FETÖ/PDY ve 1'i PKK/KCK silahlı terör örgüt üyesi olmak üzere toplam 25 kişi ele geçirildi." - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı