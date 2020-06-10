Son dakika haberleri | Valiler kararnamesi imzalandı; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger oldu Son dakika güncel haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir'e atanırken, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir'e atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı. 50'yi aşkın Valinin görev yerinin değişirken kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan değişimle İzmir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir' e atanırken, Ayyıldız' ın yerine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir Valisi olarak atandı.

(İHA)

Kaynak: İHA