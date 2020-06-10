Son dakika haberleri | Valiler kararnamesi imzalandı; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Valiler kararnamesi imzalandı; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger oldu

Son dakika güncel haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı.

Son dakika haberleri | Valiler kararnamesi imzalandı; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger oldu
10.06.2020 08:47 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir'e atanırken, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir'e atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı. 50'yi aşkın Valinin görev yerinin değişirken kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan değişimle İzmir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir' e atanırken, Ayyıldız' ın yerine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir Valisi olarak atandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar Haber
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan...
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld
Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
Bu görüntü uzmanları endişelendirdi! Önümüzdeki 5 gün vaka sayısı artarsa kısıtlamalar geri dönebilir
Bu görüntü uzmanları endişelendirdi! Önümüzdeki 5 gün vaka sayısı artarsa kısıtlamalar geri dönebilir
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken 'Enis Berberoğlu' göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken "Enis Berberoğlu" göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala iptal oldu
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala...
Korona tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai uygulamasına geçilebilir
Korona tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai uygulamasına geçilebilir
Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden
Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu 'Kavuştuk' notuyla paylaştı
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Süleyman Soylu Fahrettin Altun Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Beren Saat Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil
Spor Semih Özsoy Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Haziran Beşiktaş Operasyon Resmi Gazete
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Valiler kararnamesi imzalandı; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 09:43:25. #1.15#
title