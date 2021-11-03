VALİDEBAĞ KORUSU'NDA TORPİLLE YANGIN ÇIKARTAN ŞÜPHELİNİN 3 YIL 6 AY HAPSİ İSTENDİ

ÜSKÜDAR Validebağ Korusu'nda torpil atarak 80 metrekarelik alanda yangın çıkardığı iddia edilen Göker Uyarer (47) hakkında 'Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme' suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin Youtube'da torpil atma videosu izleyen çocuğunun merakını gidermek için boş araziye torpil attığını ve yangının kazayla meydana geldiğini söylediği belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Gökhan Uyarer'in 9 yaşındaki oğlunun, Youtube isimli sosyal medya kanalından torpil ile ilgili videolar izlediği anlatıldı. Oğlunun söz konusu videoda olanları merak etmesi üzerine şüpheli Uyarer'in oğluna göstermek amacıyla oyuncakçı dükkanından yaklaşık 30 tane torpil aldığı ve olay yerine giderek torpil patlattığı belirtildi. Olay yerinde patlamayan bir torpil fitilinin etrafındaki otları tutuşturması sonucu yangının başlatıldığı anlatılan iddianamede, şüpheli Uyarer'in önce yangını ayağıyla söndürmeye çalıştığı ve başarılı olamayınca da olay yerinin yakınındaki özel güvenlik görevlisine haber verdiği kaydedildi.

RAPORDA 80 METREKARE ALANIN YANDIĞI VURGULANDI

Bekçilerle birlikte şüphelinin yangını söndürdükleri anlatılan iddianamede, olay yeri inceleme raporundaki tespitlere de yer verildi. Raporda Validebağ Korusu'nda 70-80 metrekare alanın yandığının tespit edildiği vurgulandı. İddianamede şüpheli Gökhan Uyarer'in ifadesinde olayın kazara meydana geldiğini ve olay nedeniyle pişman olduğunu söylediği de ifade edildi.

3 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede şüpheli Gökhan Uyarer'in Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Tutuksuz yargılanan şüpheli Gökhan Uyarer, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.