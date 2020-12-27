Son dakika haberleri | Vali Yerlikaya'dan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bekçi için taziye mesajı
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Son dakika haberleri | Vali Yerlikaya'dan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bekçi için taziye mesajı

27.12.2020 00:21 | Son Güncelleme: 27.12.2020 00:24
Son dakika haberleri | Vali Yerlikaya'dan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bekçi için taziye mesajı

Son dakika haber... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastane polis noktasında 30 yıldan fazla görev yapan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden bekçi Receb Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastane polis noktasında 30 yıldan fazla görev yapan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden bekçi Receb Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından Ünlü'nün fotoğrafına da yer vererek yayımladığı mesajında, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastane polis noktasında 30 yıldan fazla görev yapan Bekçi Receb Ünlü'yü Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Receb Ünlü kardeşimize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesi, yakınları ve emniyet teşkilatımıza sabır ve baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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