VALİ YERLİKAYA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ'NDEKİ ÇOCUKLARLA SİNEMA MÜZESİNİ GEZDİ, FİLM İZLEDİ

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla bir araya geldi.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla bir araya geldi. Vali Yerlikaya ve çocuklar İstanbul Sinema Müzesi'ni gezdi. Ardından film izledi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 23 Nisan kutlamaları kapsamında İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas Sineması'nda çocuklarla bir araya geldi. Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla bayram coşkusunu paylaşan Vali Yerlikaya, çocuklarla vakit geçirdi.

Çocuklarla birlikte İstanbul Sinema Müzesi'ni gezen Vali Yerlikaya, Türk sinema tarihine dair örnekleri ve sinema objelerini inceledi. Müzede bulunan Kemal Sunal, Adile Naşit ve Gulyabani heykelleri önünde çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Vali Yerlikaya, daha sonra yeşil perdede filmlerle hatıra görüntüleri kaydetti. Ardından Atlas Sineması'na geçen Vali Yerlikaya, çocuklarla birlikte sihirbazlık gösterisi izledi. Film gösterimi öncesinde hediyeler veren Vali Yerlikaya, çocukların bayramlarını kutlayarak; bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Çocuklar da bayram heyecanına ortak oldukları için Vali Yerlikaya'ya teşekkür ettiler. Program, film gösterimi ile tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı