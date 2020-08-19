Son dakika haberleri! VALİ SU'DAN ÖNLEMLERE UYAN VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR Son dakika haberine göre MERSİN'de semt pazarında gerçeklestırılen koronavirüs denetimine katılan Vali Ali İhsan Su, tedbirlere uyan vatandaşarlara teşekkür etti.

MERSİN'de semt pazarında gerçeklestırılen koronavirüs denetimine katılan Vali Ali İhsan Su, tedbirlere uyan vatandaşarlara teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığınca 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri denetimleri kapsamında Mersin'de de semt pazarında denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin de katıldığı denetimlerde Vali Su, pazara alışveriş için gelen vatandaşlar ve esnafa pandemi kuralları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Vali Su denetimlerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadelede üç temel kural olan maske, fiziki mesafe ve hijyen kuralına uymanın önemine işaret ederek, "Bu üç temel kurala dikkat ederek pandemin üstesinden gelebiliriz. Bugün semt pazarında bir denetim gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyorum. Hepsi maskesini takmış, fiziki mesafe kurallarına uyuyor. Pazar girişinde ateş ölçümü yapılıyor. Bu anlamda vatandaşlarımız kurallara uygun bir şekilde alışverişlerini yapıyorö diye konuştu.

Denetimler sırasında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: DHA