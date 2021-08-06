Son dakika haberi! Vali Su'dan İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Aslan'a hayırlı olsun ziyareti
Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin Valisi Ali ihsan Su, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Mersin Valisi Ali ihsan Su, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Su ziyarette İl Emniyet Müdürlüğü Şeref Defteri'ni imzaladı.
Vali Su, Aslan'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkında Vali Su'ya bilgi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal