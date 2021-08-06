Son dakika haberi! Vali Su'dan İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Aslan'a hayırlı olsun ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Vali Su'dan İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Aslan'a hayırlı olsun ziyareti

Son dakika haberi! Vali Su'dan İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Aslan'a hayırlı olsun ziyareti
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin Valisi Ali ihsan Su, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Mersin Valisi Ali ihsan Su, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Su ziyarette İl Emniyet Müdürlüğü Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Su, Aslan'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkında Vali Su'ya bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Yusuf Güney Aleyna Tilki Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Vali Su'dan İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Aslan'a hayırlı olsun ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 17:51:03. #1.14#

title