Son dakika haberleri | Vali şehidin hayatının film yapılması gerektiğini söyledi Son dakika haberlerine göre 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın babası Ali Kantarcı görüntülü görüşme yapan Vali Salih Ayhan, Halil Kantarcı'nın filmi yapılması gerektiğini söyledi.

15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın babası Ali Kantarcı görüntülü görüşme yapan Vali Salih Ayhan, Halil Kantarcı'nın filmi yapılması gerektiğini söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebeti ile ilçede düzenlenen etkinlikler Zara Merkez Camisinde gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programı ile başladı. Zara Şehitliğinde devam eden programda Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolünün de katılımı ile şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Zara Öğretmenevinde açılan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'nde Gazeteci İbrahim Özel'in sunumu ile Zara'da 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflar vatandaşların ziyaretine açıldı, sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Sayın ve beraberindeki heyet Canova köyüne giderek Şehit Halil Kantarcı'nın Babası Ali Kantarcı ve ailesini ziyaret etti. Burada Şehit Halil Kantarcı'nın babası Ali Kantarcı ile telefondan görüntülü konuşan Vali Salih Ayhan; "Bütün şehitlerimiz baş tacımız, Allah onlardan razı olsun. Halil kardeşimin hayatı beni en çok etkileyen şehitlerimizdendir. Müthiş bir hayat hikayesi var. Halil kardeşimizin hayat hikayesini aslında film yapmamız lazım, nesillerimizin onu tanıması lazım. Bir dava ruhu var, 16 yaşında idamla yargılanıyor davası için. Çıkıyor, davasına kaldığı yerden devam ediyor, evleniyor yine mücadeleye devam ediyor. En sonunda Cenab-ı Allah onun en çok arzu ettiği şehitlik mertebesine ulaşıyor. Hayatının senaryosu yazılıp filmi yapılması lazım, yeni nesilin ondan öğrenmesi gereken çok şeyler var" dedi.

Ali Kantarcı da Vali Ayhan'a teşekkürlerini ileterek, kendilerini yalnız bırakmadığı için minnettar olduğunu söyledi.

Vali Ayhan, daha sonra Ütük köyünden Ali Kesici ile de görüntülü konuşma yaparak, nişanını göğsünde taşıdığını, Milletin istiklalinde ve istikbalinde katkısı olduğunu söyledi. - SİVAS

Kaynak: İHA