Son dakika haberleri | Vali Öner'den şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Son dakika haberine göre Ardahan Valisi Hüseyin Öner, eşi Zehra Mine ve 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ile Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazi ziyaretinde bulundu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, eşi Zehra Mine ve 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ile Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazi ziyaretinde bulundu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, eşi Zehra Mine ve 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ile Kurban Bayramı dolayısıyla şehit yakınları ve gazileri, evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Şehit ve Gazi aileleri ile bir süre görüşen Vali Öner, şehitlerin ailelerinin kıymetli bir emanet olduğunu belirterek, "Sizler, bize şehidimizin emanetisiniz. Devlet olarak her zaman Şehit ailelerimiz ve Gazilerimize kapımız, gönlümüz açıktır. Şehitlerimizin, ahirete intikal eden Gazilerimiz ve hayatta olan Gazilerimizin, devletimiz ve milletimizin gönlünde her zaman ayrı bir yeri vardır. Allah sizlere başka kederler yaşatmasın. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, Gazilerimize de sağlıklı ömür diliyorum" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı