Son dakika haberleri... Vali Mustafa Yaman'dan teşekkür mesajı Son dakika güncel haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile mülkiye başmüfettişi olarak merkeze atanan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, teşekkür mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile mülkiye başmüfettişi olarak merkeze atanan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, teşekkür mesajı yayımladı. Yaman mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 30 Mayıs 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile atanmış olduğum Mardin Valiliği görevinden, 9 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliği görevine atanmış bulunmaktayım. Mardin'de geçen 4 yıllık çalışma süremde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, mesai arkadaşlarıma ve Mardinli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA