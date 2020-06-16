Son dakika haberleri | Vali Masatlı'ya, maskeli ve mesafeli uğurlama
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Son dakika haberleri | Vali Masatlı'ya, maskeli ve mesafeli uğurlama

Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesi ile Amasya Valiliği'ne atanan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı kentten ayrıldı.

Son dakika haberleri | Vali Masatlı'ya, maskeli ve mesafeli uğurlama
16.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:48

CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesi ile Amasya Valiliği'ne atanan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı kentten ayrıldı. Vali Masatlı, maske ve sosyal mesafe kuralının uygulandığı törenle kentten uğurlandı.

Yayımlanan son kararnameyle Amasya'ya atanan Vali Mustafa Masatlı için uğurlama töreni düzenlendi. Törene, kurum müdürleri, mesai arkadaşları, güvenlik güçleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Valilik önünde sosyal mesafe kuralına uyularak geniş bir daire oluşturulan törende Vali Masatlı, kendini uğurlamaya gelenlerle helalleşti. Sık sık sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarıların yapıldığı uğurlamada duygusal anlar yaşandı. Yaklaşık 1,5 yıldır Ardahan Valiliği görevini yürüten Mustafa Masatlı, törenin ardından kentten ayrıldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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