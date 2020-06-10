Son dakika haberleri | Vali Karaloğlu'ndan duygusal paylaşım: "Vakit saati doldu"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Vali Karaloğlu'ndan duygusal paylaşım: "Vakit saati doldu"

Son dakika güncel haberi... Valiler Kararnamesine göre Diyarbakır Valiliği'ne atanan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalyalılara sosyal medya hesabından veda etti.

Son dakika haberleri | Vali Karaloğlu'ndan duygusal paylaşım:
10.06.2020 20:36 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:39

Valiler Kararnamesine göre Diyarbakır Valiliği'ne atanan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalyalılara sosyal medya hesabından veda etti. Karaloğlu, "Gidilecek yol varsa, gitmeyle biter. Antalya'ya bu anlayışla geldim. Bu anlayışla şehirlerin en güzeli Antalya'ya hizmet ettim. Vakit saat doldu. Diyarbakır'a gidiyorum" dedi.

"Şükranla yaşadım"

2016 yılında Bursa Valiliği'nden Antalya Valiliği'ne atanan Karaloğlu, 4 yıl Antalya'da görevini sürdürdü. Açıklanan kararla Diyarbakır'a atanan Vali Münir Karaloğlu, Antalyalılara Twitter hesabından veda etti.

Karaloğlu, "Gidilecek yol varsa, gitmeyle biter. Antalya'ya bu anlayışla geldim. Bu anlayışla şehirlerin en güzeli Antalya'ya hizmet ettim. Vakit saat doldu. Diyarbakır'a gidiyorum. #ElvedaAntalya #MerhabaDiyarbakır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Diyarbakır Valisi olarak atandım. Van, Bursa, Antalya'dan sonra, şimdi önümde, gidilecek yeni bir yol var: Kadim şehir Diyarbakır'a hizmet. Dört yıl önce Antalya'da göreve başladım. Akdeniz'i bize ev yapan ecdadımızın mirasına hizmet etme nasibini, şükranla yaşadım. Antalya'ya, Antalyalıya layık işlere imza atmaya gayret ettim. Şimdi veda vakti. Gazipaşa'dan Kaş'a, Akseki'den Elmalı'ya, Antalya'nın her karışında; turizm, tarım, ticaret, markalaşma, yenileşme. Çok sayıda projede; ilgili taraflarla, vatandaşlarımızla ter döktüm. Çok anı biriktirdim. Dört yıl zarfında güzel işler yaptık. Krizleri el ele vererek aştık. Bu süreçte, aynı dertle dertlenmek en büyük gücümüzdü. Yüreklerimizin toplu vurmasıyla kazanılan başarıların parçası oldum. Şükürler olsun. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye Başkanlarımız, STK'larımız, basın mensuplarımız. Turizmcilerimiz, çiftçilerimiz, balıkçılarımız. Antalya'nın başarısında katkısı olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Antalya artık, yeniden doğduğum yerler arasında"

Görev yaptığı her yeri, yeniden doğduğu yer olarak kabul ettiğini söyleyen Karaloğlu, "Antalya artık, yeniden doğduğum yerler arasında. Yeni görev yerim Diyarbakır'da bir hemşehriniz olarak çalışacağım. Hakkınızı helal edin. Mezapotamya'nın, Anadolu'nun, Orta Doğu'nun Türkiye ve Dünyanın; Medeniyet, İnanç ve Bereket Şehri Diyarbakır'a vali olarak atanmayı; eşi az bulunur bir nasip olarak görüyorum. Diyarbakır 12 bin yıldır insanlık için cazibesini koruyor. Her çağda bereketi, görkemi, güzelliğiyle insanımıza hayat sunuyor. Diyarbakır'a faydası olan her işte parolamız; "baş göz üstüne" olacak. Diyarbakır'ın ev sahibi olduğu medeniyetlerin, inancın, bereketin ışığını; bu değerlerle yaşayan ve bu değerleri yaşatmak isteyen herkesle el ele vererek daha da güçlendireceğiz. Diyarbakır'ı da, yeniden doğduğum memleketim olarak gördüğümü herkesin bilmesini isterim. Diyarbakır için gidilecek yolları, Diyarbakırlılarla birlikte gideceğiz. Yolumuz açık olsun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Haber
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit...
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem...
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Kocasını bırakıp aşığına kaçan ablasını bıçakladı! İyi halden indirim aldı
Kocasını bırakıp aşığına kaçan ablasını bıçakladı! İyi halden indirim aldı
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Günlük burç yorumları 10 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 10 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Halife Hafter Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Hikmet Karaman Tahir Karapınar
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Vali Karaloğlu'ndan duygusal paylaşım: "Vakit saati doldu" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 20:40:41. #1.15#
title