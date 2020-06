Son dakika haberleri | Vali Karaloğlu'ndan duygusal paylaşım: "Vakit saati doldu" Son dakika güncel haberi... Valiler Kararnamesine göre Diyarbakır Valiliği'ne atanan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalyalılara sosyal medya hesabından veda etti.

Valiler Kararnamesine göre Diyarbakır Valiliği'ne atanan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalyalılara sosyal medya hesabından veda etti. Karaloğlu, "Gidilecek yol varsa, gitmeyle biter. Antalya'ya bu anlayışla geldim. Bu anlayışla şehirlerin en güzeli Antalya'ya hizmet ettim. Vakit saat doldu. Diyarbakır'a gidiyorum" dedi.

"Şükranla yaşadım"

2016 yılında Bursa Valiliği'nden Antalya Valiliği'ne atanan Karaloğlu, 4 yıl Antalya'da görevini sürdürdü. Açıklanan kararla Diyarbakır'a atanan Vali Münir Karaloğlu, Antalyalılara Twitter hesabından veda etti.

Karaloğlu, "Gidilecek yol varsa, gitmeyle biter. Antalya'ya bu anlayışla geldim. Bu anlayışla şehirlerin en güzeli Antalya'ya hizmet ettim. Vakit saat doldu. Diyarbakır'a gidiyorum. #ElvedaAntalya #MerhabaDiyarbakır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Diyarbakır Valisi olarak atandım. Van, Bursa, Antalya'dan sonra, şimdi önümde, gidilecek yeni bir yol var: Kadim şehir Diyarbakır'a hizmet. Dört yıl önce Antalya'da göreve başladım. Akdeniz'i bize ev yapan ecdadımızın mirasına hizmet etme nasibini, şükranla yaşadım. Antalya'ya, Antalyalıya layık işlere imza atmaya gayret ettim. Şimdi veda vakti. Gazipaşa'dan Kaş'a, Akseki'den Elmalı'ya, Antalya'nın her karışında; turizm, tarım, ticaret, markalaşma, yenileşme. Çok sayıda projede; ilgili taraflarla, vatandaşlarımızla ter döktüm. Çok anı biriktirdim. Dört yıl zarfında güzel işler yaptık. Krizleri el ele vererek aştık. Bu süreçte, aynı dertle dertlenmek en büyük gücümüzdü. Yüreklerimizin toplu vurmasıyla kazanılan başarıların parçası oldum. Şükürler olsun. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye Başkanlarımız, STK'larımız, basın mensuplarımız. Turizmcilerimiz, çiftçilerimiz, balıkçılarımız. Antalya'nın başarısında katkısı olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Antalya artık, yeniden doğduğum yerler arasında"

Görev yaptığı her yeri, yeniden doğduğu yer olarak kabul ettiğini söyleyen Karaloğlu, "Antalya artık, yeniden doğduğum yerler arasında. Yeni görev yerim Diyarbakır'da bir hemşehriniz olarak çalışacağım. Hakkınızı helal edin. Mezapotamya'nın, Anadolu'nun, Orta Doğu'nun Türkiye ve Dünyanın; Medeniyet, İnanç ve Bereket Şehri Diyarbakır'a vali olarak atanmayı; eşi az bulunur bir nasip olarak görüyorum. Diyarbakır 12 bin yıldır insanlık için cazibesini koruyor. Her çağda bereketi, görkemi, güzelliğiyle insanımıza hayat sunuyor. Diyarbakır'a faydası olan her işte parolamız; "baş göz üstüne" olacak. Diyarbakır'ın ev sahibi olduğu medeniyetlerin, inancın, bereketin ışığını; bu değerlerle yaşayan ve bu değerleri yaşatmak isteyen herkesle el ele vererek daha da güçlendireceğiz. Diyarbakır'ı da, yeniden doğduğum memleketim olarak gördüğümü herkesin bilmesini isterim. Diyarbakır için gidilecek yolları, Diyarbakırlılarla birlikte gideceğiz. Yolumuz açık olsun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA