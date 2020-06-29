Son dakika haberleri: Vali Gürel'e ziyaret
Son dakika haberine göre Meteoroloji 9. Bölge Müdürü Hayrettin Öztaş, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.
29.06.2020 19:20 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:24
Meteoroloji 9. Bölge Müdürü Hayrettin Öztaş, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.
Gürel, Meteoroloji 9. Bölge Müdürü Öztaş ile Karabük Meteoroloji Müdür Vekili Celal Evlekoğlu'nu makamında kabul ederek bir süre görüştü.
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Öztaş'tan bilgi alan Vali Gürel, nazik ziyareti için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KARABÜK
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA