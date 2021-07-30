Son dakika haberleri | Vali Günaydın: "Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor"

Son dakika haberlerine göre Vali Günaydın: "Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor" Kayseri Valisi Şehmus Günaydın; Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.