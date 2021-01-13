Son dakika haberleri... Vali Elban: "Kentteki Kovid-19 sayıları azalıyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Vali Elban: "Kentteki Kovid-19 sayıları azalıyor"

13.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:02
Son dakika haberleri... Vali Elban:

Son dakika gelişmesine göre Vali Süleyman Elban, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından alınan tüm kararları kent genelinde uygulamaları sonucunda Adana'da yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayılarında azalma gördüklerini bildirdi.

Vali Süleyman Elban, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından alınan tüm kararları kent genelinde uygulamaları sonucunda Adana'da yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayılarında azalma gördüklerini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Elban'ın da katıldığı toplantıda, eğitim ve sağlık hizmetleri ile güvenlik faaliyetlerini kapsayan kamu hizmetleri değerlendirildi.

Kaymakamlardan süreci titizlikle yönetmeyi sürdürmelerini isteyen Elban, "Cumhurbaşkanlığımız, Bakanlıklarımız ve bilim kurulumuz tarafından alınan tüm kararları ilimiz genelinde uygulamamız sonucunda ilimizde görülen vaka sayılarında önemli oranda azalma görüyoruz. Mücadelemize 2021 yılında da aynen devam edeceğiz ve inşallah bu süreci bir an evvel sona erdirecek, pandemi sürecini hep birlikte atlatacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fikri Sağlar İlker Başbuğ Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Demet Özdemir Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Erol Bulut Oğuzhan Özyakup İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İzmir Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Vali Elban: "Kentteki Kovid-19 sayıları azalıyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 19:17:20. #1.15#
title