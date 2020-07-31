Son dakika haberleri: Vali Cüneyt Epcim'den Kurban Bayramı mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Vali Cüneyt Epcim'den Kurban Bayramı mesajı

Son dakika güncel haberine göre Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Son dakika haberleri: Vali Cüneyt Epcim'den Kurban Bayramı mesajı
31.07.2020 00:11 | Son Güncelleme: 31.07.2020 07:39

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Epcim, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgi ve hürmetin, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, örf ve adetlerin yeniden hatırlandığı bir bayrama daha milletçe kavuşmanın heyecanını paylaşmaktayız.

Bayramlarımız millet olarak bir araya gelip, yekvücut olmanın, maddi ve manevi paylaşımlarda bulunmanın en güzel vesilelerinden biridir. Hoşgörü ve muhabbetin arttığı, sevgi bağlarının daha da güçlendiği bu dönemler yaşamımıza anlam kazandıran, değer katan güzide zaman dilimleridir. Muhtevasıyla bizlere paylaşma ve yardımlaşmayı, sabır, hoşgörü, teslimiyet ve incitmemeyi telkin eden Kurban Bayramı bu yönüyle de unutulmaya yüz tutmuş hasletleri yeniden canlandırma adına önemli fırsatlar sunar. Bu fırsatı hem ibadet hem de insani yükümlülükler boyutuyla kavrayıp değerlendirebilmek, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve pekiştirilmesi anlamında da büyük önem arz eder.

Rıza, teslimiyet ve sabrın önemini yaşanan gelişmelerle yakından müşahede ettiğimiz bu günlerde Kurban'ın ilahi mesajı bizler için adeta bir rehber niteliğindedir. Bu mesajı hep birlikte derin bir tasavvurla özümsemeli, ciddi bir yaklaşımla yaşantımıza tatbik etmeliyiz. Bayramlaşmalarımızı bir birimize zarar vermeden, bir birimizi incitmeden, sosyal mesafeye rıza göstererek gerçekleştireceğiz. Bayram süresince atacağımız her adımda önce tedbiri sonra sabır ve sebatı gözeteceğiz. Gidemediğimiz her bayram ziyareti için hoşgörü ve teslimiyeti yeniden idrak edeceğiz. Tüm bunların yanı sıra salgın nedeniyle bayramlaşmaların toplu etkinlikler yerine telefonla gerçekleştirilmesi, şeker tutma gibi bulaşma riskini artıran adetlerden geçici süreliğine uzak durulması ile Kurban'ın yol gösterici mesajları eşliğinde kurtuluşa hep birlikte ereceğiz !

Bu duygu ve düşüncelerle başta siz kıymetli hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın; ilimiz, ülkemiz ve insanlığa hayır, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." - BAYBURT

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü 3. Sayfa
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Ekonomi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu 3. Sayfa
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Güncel
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı Güncel
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti
Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu
Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Pınar Gültekin Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Can Yaman Müge Anlı Ozan Güven Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bursa Bayram Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Vali Cüneyt Epcim'den Kurban Bayramı mesajı - Bayburt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 08:14:04. #1.14#
title