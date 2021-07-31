Son dakika haberleri: Vali Coş'un cenazesi hastane morgundan alındı
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Son dakika haberleri: Vali Coş'un cenazesi hastane morgundan alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Başakşehir Bahçeşehir'de dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek Esenyurt'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sakarya eski valisi Hüseyin Avni Coş'un cenazesi kızı ve yakınları tarafından hastane morgundan alındı.

Başakşehir Bahçeşehir'de dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek Esenyurt'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sakarya eski valisi Hüseyin Avni Coş'un cenazesi kızı ve yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Kızının cenaze aracının arka camından babasının tabutuna bakışı ise yürekleri dağladı.

Bahçeşehir'deki evinde dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek Esenyurt'ta bir özel hastaneye kaldırılan Sakarya'nın eski valisi Hüseyin Avni Coş'un cenazesi hastane morgundan kızı ve yakınları tarafından alındı. Coş'un cenaze namazının ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınacağı öğrenildi. Coş'un kızının cenaze aracının arka camından babasına bakışı ise yürekleri dağladı.

Son dakika haberleri: Vali Coş'un cenazesi hastane morgundan alındı
Son dakika haberleri: Vali Coş'un cenazesi hastane morgundan alındı
Son dakika haberleri: Vali Coş'un cenazesi hastane morgundan alındı
Son dakika haberleri: Vali Coş'un cenazesi hastane morgundan alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Vali Coş'un kızının cenaze aracının arka camından babasına bakışı ise yürekleri dağladı
Vali Coş'un kızının cenaze aracının arka camından babasına bakışı ise yürekleri dağladı
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