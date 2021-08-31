Son dakika haberleri | Vali Çağatay Tatvan'da polis kontrol noktasında "Aşı" uygulamasını takip etti

Edinilen son dakika haberine göre Vali Çağatay Tatvan'da polis kontrol noktasında "Aşı" uygulamasını takip etti Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis kontrol noktasındaki aşı uygulama çalışmasına Bitlis Valisi Oktay Çağatay'da katıldı.

Vali Çağatay Tatvan'da polis kontrol noktasında "Aşı" uygulamasını takip etti

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis kontrol noktasındaki aşı uygulama çalışmasına Bitlis Valisi Oktay Çağatay'da katıldı. Vali Çağatay, emniyet ve sağlık çalışanlarıyla beraber sürücülere aşı olun çağrısında bulundu.

İlçeye giriş-çıkış yapanları kontrol eden polis ekiplerinin hemen ardından sağlık görevlileri de aşı olup olmadıklarını soruyor. Vakaların azalması ve aşılama oranının artırılması için aşı seferberliğinin sürdürüldüğü Bitlis'te, sağlık ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Tatvan ilçesinde birçok noktada mobil sağlık ekipleri görev alırken, ilçenin girişinde bulunan polis kontrol noktasında da aşı uygulamasına başlandı.

Durdurulan sürücüler önce polis kontrolünden geçirilirken ardından da sağlık ekipleri, ilçeye giriş- çıkış yapanlara aşı olup olmadıklarını soruyor. Aşı olmayan ve yaptırmak isteyenlere ise kontrol noktasında, hemen aşı yaptırılıyor.

Vali Oktay Çağatay; "Şuanda Tatvan'daki Emniyet Müdürlüğümüze bağlı yol kontrol noktasındayız. Burada İl Sağlık müdürlüğüne bağlı arkadaşlarımız, hem bilgilendirme hem de mümkünse ikna ederek aşılama faaliyetlerimizi hızla yürütmek istiyorlar. Malumunuz olduğu üzere Dünya ve Türkiye ciddi bir Covid-19 sıkıntısı çekti. Çok şükür ki tedavi konusunda denemelerle beraber ciddi bir yol kat ettik. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok vilayetinde olduğu gibi Bitlis'te de aşılama istediğimiz seviyede değil. Biz her akşam Sağlık Bakanlığının duyurduğu tabloda bizde mavi iller arasında bulunmak istiyoruz" dedi.

Aşısını yaptıran vatandaşlara hediyeler taktim edildi.

Uygulama noktasında Bitlis Valisi Oktay Çağatay İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Sağlık Müdürü Koray Okur eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan