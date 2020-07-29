Son dakika haberleri! Vali Becel, YKS Türkiye birincisi Özdemir'i kutladı Gelen son dakika haberine göre Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, açıklanan YKS sonuçları sonrasında TYT puan türünde Türkiye birinciliği elde eden Özel Kardelen Koleji öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir'i makamında kabul ederek öğrenciyi kutladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, açıklanan YKS sonuçları sonrasında TYT puan türünde Türkiye birinciliği elde eden Özel Kardelen Koleji öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir'i makamında kabul ederek öğrenciyi kutladı.

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçları sonrasında TYT puan türünde 500 tam puan alarak Nevşehir tarihinin ilk Türkiye birinciliğini elde eden Kardelen Koleji öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir'i makamında kabul ederek elde ettiği başarıdan dolayı kutladı. Vali İnci Sezer Becel, Türkiye birinciliği elde eden Hüseyin Kağan Özdemir ile bir süre sohbet ederken yaptığı açıklamada, "Sizler bizim geleceğimizsiniz, zenginliğimizsiniz. Sizlerin başarı ülkemizin başarısıdır. İnşallah ülkemize, milletimize faydalı olabileceğin hangi alanda daha faydalı olabileceksen o alanda eğitim görmeni istiyoruz. Sizler bizim umudumuzsunuz. Gerçekten evlatlarımız, onların başarısından gurur duyuyoruz. Ayrıca tabi Nevşehir'den Türkiye birincisi çıkmış olması bundan sonraki süreçte de Nevşehirli öğrenciler ve öğretmenler için farklı bir motivasyon kaynağı oldu. Çünkü bazen öğrenciler şunu diyebiliyorlar. Sanki her şey belirli şehirlerin tekelindeymiş imkanlar yetersiz gibi gözükebiliyor. Buradan yapamayız diye düşünebilirler. Ama öyle değil. Emek verildikten sonra Nevşehir'den de Anadolu'nun herhangi bir ilinden de diğer öğrenciler ile yarışabileceklerinin imzası atılabiliyormuş. Sen bunu da gösterdin. Hem kendi kardeşini hem de Nevşehir'de bulunan gençler için hedefi yükselttin. Artık gençlerin benimde hedefim Türkiye birinciliğini dedirtebildin. Gerçek çok farklı bir misyon üstlendin. Seni canı gönülden tebrik ederim" dedi.

YKS sonuçları sonrasında TYT puan türünde Türkiye birinciliği elde eden Hüseyin Kağan Özdemir'de Vali Becel'e başarıya giden yolda nasıl bir çalışma yaptığını anlattı. Vali Becel ziyaret sonrasında Türkiye birincisi Hüseyin Kağan Özdemir'e çeşitli hediyeler verdi.

Türkiye birincisi Hüseyin Kağan Özdemir'in Vali Becel'i ziyaretinde ailesinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Kardelen Koleji Fen ve Anadolu Lise Müdürü Mürsel Mert ve öğretmenleri eşlik etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA