Son dakika haberleri: Vali Ayyıldız görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
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Son dakika haberleri: Vali Ayyıldız görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Son dakika haberleri: Vali Ayyıldız görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, görev başında olan polis, jandarma ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, görev başında olan polis, jandarma ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Ayyıldız, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Şehir Hastanesi ile polis ve jandarma uygulama noktalarına ziyarette bulundu.

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaşan Ayyıldız, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, Eskişehir halkının ve Türk milletinin bayramını kutladı.

Vali Ayyıldız'a ziyaretlerinde, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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