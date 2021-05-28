Son dakika haberleri: Vali Ali Çelik: "Şehitliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ziyarete açmayı hedefliyoruz"
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Son dakika haberleri: Vali Ali Çelik: "Şehitliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ziyarete açmayı hedefliyoruz"

Son dakika haberleri: Vali Ali Çelik: 'Şehitliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ziyarete açmayı hedefliyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi: Kütahya Valisi Ali Çelik, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yüzbaşı Şekip Efendi'nin Altıntaş ilçesindeki şehitliğinde devam eden çalışmaları inceledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yüzbaşı Şekip Efendi'nin Altıntaş ilçesindeki şehitliğinde devam eden çalışmaları inceledi.

Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği proje uygulamasının kesintisiz sürdürüldüğünü belirten Vali Çelik, "Şehitliği yenilenen haliyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ziyarete açmayı hedefliyoruz. Şehitlik, manevi ruhuna ve ziyaretçilerin günün büyük bir bölümünü geçireceği şekilde tasarlandı. Alanda yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve çocuk oyun parkı olacak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri: Vali Ali Çelik: 'Şehitliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ziyarete açmayı hedefliyoruz'
Son dakika haberleri: Vali Ali Çelik: 'Şehitliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ziyarete açmayı hedefliyoruz'
Son dakika haberleri: Vali Ali Çelik: 'Şehitliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ziyarete açmayı hedefliyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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