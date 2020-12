Son dakika haberleri! Vali Akbıyık: "Hakkari terörle değil, eğitimiyle konuşuluyor"

Vali Akbıyık: "Hakkari terörle değil, eğitimiyle konuşuluyor"

Milli Eğitim Bakanlığından Hakkari'ye 5 bin 30 adet tablet

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Hakkari terörle şiddetle konuşulmuyor, yapılan yatırım ve hizmetlerle, eğitimin kalitesi ve kültürle konuşuluyor" dedi.

Cumhuriyet Lisesinde düzenlenen tablet dağıtım törenine Vali Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür katıldı. Sınıflarda bulunan öğrenci ve velilerle bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, daha sonra tabletleri kendi elleriyle dağıttı.

Burada konuşan Vali Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığının rehberliğinde Hakkari'de uzaktan eğitim için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi. Vali Akbıyık, "Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen tabletlerin bir kısmının dağıtım töreninde bulunuyoruz. İlimize 5 bin 30 adet tablet ayrıldı. Tabi bunun yanında hayırseverlerimiz ve kurumlarımız tarafından da tablet desteği sağlanmaktadır. Burada tüm hayırseverlere, TOBB, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasına, tablet desteğinde bulunan herkese teşekkür ediyorum. Biz Hakkari'ye geldiğimiz ilk günde birinci vazifemiz eğitim dedik. Bugünde bu çerçevede valiliğimiz ve devletimizin tüm imkanlarını bu yolda seferber etmeye gayret ediliyoruz. Eğitim sadece milli eğitimin işi değil bütün Hakkari'nin işi ve imkanlarımızı bu çerçevede kullanıyoruz" dedi.

Gündem oluşturmak amacıyla çeşitli projeler başlattıklarını dile getiren Vali Akbıyık, "Geçtiğimiz yıllarda 'Bir Kitap Bir İnsan' projesini başlatmıştık, halen devam ediyor. Bu yıl da uzaktan eğitimi desteklemek amacıyla 'Her Ev Bir Okul' projemizi başlattık. Bu proje çerçevesinde bir insan bir kitap okuyor. Kitap insan kadar, insan kitap kadar kıymetlidir. 'Her Ev Bir Okul' projesiyle de evleri okula çevirme gayreti içersindeyiz. Bunun için öğretmenlerimiz, milli eğitim müdürlüğümüz çeşitli plan ve programlar yaptılar ve çocuklarımızın eksik kalan yönlerini tamamlamaya gayret ediyoruz. Amacımız, Hakkari'nin gündemini eğitim yapmaktır. Hakkari terörle, şiddetle konuşulmuyor, yapılan yatırım ve hizmetlerle, eğitimin kalitesi ve kültürle konuşuluyor. Her alanda olduğu gibi eğitimde de Hakkari halkıyla beraber ciddi bir seferberlik içersindeyiz. Bu pandemi sürecini de Allah'ın izniyle en iyi şekilde atlatacağız. Korona virüs bakımında da Hakkari iyi durumda, bunu da en kısa sürede atlatacağız" diye konuştu.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler tablet dağıtımının ardından bir süre öğretmenlerle sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ