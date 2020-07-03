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Son dakika haberleri... VakıfBank yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti

Son dakika haberi: 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başlayacak olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, rutin sağlık kontrolünden geçti.

Son dakika haberleri... VakıfBank yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti
03.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:10

2020-2021 sezonu hazırlıklarına başlayacak olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, rutin sağlık kontrolünden geçti. Ayrıca oyuncular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan korona virüs testlerinin tamamı negatif çıktı.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Kulüpler Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon çalışmaları öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Sarı-siyahlı kulüp, tüm oyuncular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan korona virüs testlerinin tamamının da negatif çıktığını açıkladı.

VakıfBank Spor Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan bilgilendirmede, "2020-2021 sezonu hazırlıklarına başlayacak olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız rutin sağlık kontrolünden geçti. 1 Temmuz'da gerçekleştirilen sağlık kontrolüne tüm oyuncularımız ve teknik heyetimiz katıldı. Ayrıca oyuncularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza yapılan COVID-19 testlerinin tamamı negatif çıktı. VakıfBank Spor Kulübü olarak korona virüsle mücadele kapsamında sürdürdüğümüz hassasiyeti tüm birimlerimiz ile uygulamaya devam etmekteyiz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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