Son dakika haberleri! VakıfBank Kulübü, A takımda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs testinin...
Son dakika haberine göre VakıfBank Kulübü, A takımda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
22.09.2020 14:27 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:30
VakıfBank Kulübü, A takımda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan