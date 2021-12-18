Son dakika haberleri... Vakıfbank, Fenerbahçe Opet'i mağlup ederek finale yükseldi

SALON: Ankara

HAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Pawel Burkiewicz (Polonya)

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Vakıfbank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Vakıfbank ve Fenerbahçe Opet arasında oynan yarı final mücadelesini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, salonda izledi. İki Türk takımının final mücadelesi verdiği karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu.