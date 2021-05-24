Vakaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Vakaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | 3. Sayfa

Vakaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde vakaya giden ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı.

Vakaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde vakaya giden ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa Karayolları Genel Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. hakimiyetindeki 59 KG 191 plakalı ambulans ile H.Ç. idaresindeki Volkswagen Golf markalı ve 59 ABB 754 plakalı otomobil kavşakta çarpışarak yaralamalı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazayı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı sürücü sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıkarken, kavşakta meydana gelen kaza nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Bölgeye polis ekipleri yaptıkları çalışmada, aksayan trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

H.Ç. ayakta tedavi edilirken, kazaya karışan ambulansın içerisindeki görevliler ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazaya karışan araçların çekilmesi ile aksayan trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vakaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Vakaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Vakaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Vakaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Vakaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Vakaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Vakaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Vakaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Vakaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Vakaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Vakaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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