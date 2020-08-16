Son dakika haberleri: Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı
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Son dakika haberleri: Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı

Son dakika gündem haberi: TÜRKİYE'de koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kentlerden biri olan Adana'da 40 dereceyi bulan sıcak havayla birlikte gölgede serinlemek için parka gelenlerin, maskelerini ceplerinde taşıyıp, kol ve bileklerine asmaları dikkat çekti.

Son dakika haberleri: Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı
16.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 16.08.2020 10:25

TÜRKİYE'de koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kentlerden biri olan Adana'da 40 dereceyi bulan sıcak havayla birlikte gölgede serinlemek için parka gelenlerin, maskelerini ceplerinde taşıyıp, kol ve bileklerine asmaları dikkat çekti. 

Kent merkezindeki gün içerisinde 40 dereceyi bulan sıcaklıkta gölgedeki banklarda ve çimlerde dinlenenler, ailesi ile piknik yapanlar, oyunlar oynayan çocuklar, parkları doldurdu. Ancak koronavirüs vakasının arttığı kentte, serin hava ve gölgeden faydalanmak ve vakit geçirmek için parka gelenlerin, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Bazı vatandaşların cebinden, kol ve bileklerinden çıkan maskeler, dikkat çekti. Sosyal medyaya yüklemek üzere video çekmek için parka geldiklerini söyleyen ve maskesini cebinde taşıyan Mehmet Salih Kartal (20), "Şuan parkta mesafe kuralları yok, herkes arasında bir mesafe var. O nedenle maskemi takmadım" dedi. 'GEREK DUYMUYORUZ'Yanında bulunan ve maskesini koluna takan arkadaşı Zülfikar Demiroğlu (20) ise, "Hava sıcak. Serin olduğu için buraya gelip video çekiyoruz. Maskem kolumda. Burası açık alan ve fazla kalabalık olmadığı için maske takmaya gerek duymuyoruz" diye konuştu. 'NEFESİMİ DARLIYOR'Gölgede bulunan bir bankta arkadaşı ile dinlenen ve maske takmadığı görülen Hazar Aslan (18), "Hava çok sıcak. Cehennem gibi yanıyor. Bizde evden çıkıp biraz esinti vardır diye parklara geliyoruz. Maskem kolumda. Ama takamıyorum. Astım hastası olduğum için nefesimi darlıyor" dedi. MASKE VE MESAFEYE UYANLAR DA VARDI

Kız arkadaşı ile maskelerini takıp sosyal mesafeye uyarak bankta oturan Cennet Karakuş (19) ise herkesi kurallara uymaya davet etti. İki çocuğu ve eşi ile maskelerini takıp, parkta piknik yapan Suriye uyruklu Hibe Muhammed de, şöyle konuştu: "Hava sıcak ama evlerimiz daha sıcak. Aynı zamanda pek güneş almıyor. Çocuklar hava alsın, oyun oynasın ve 'D vitamini' alsın diye parka geldik. Maske takmak çok önemli. Çünkü koronavirüs var. Bizde maskelerimizi takarak geldik." 


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Kaynak: DHA

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